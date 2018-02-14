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Son dakika... ABD'den flaş açıklama! Türkiye ile...

14 Şubat 2018 Çarşamba - 13:48 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 18:10

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan son dakika açıklaması geldi. Tillerson, "Türkiye ile aynı yönde yürümenin yolunu bulmalıyız" dedi.


Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ile işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.
 
Yarın Türkiye'ye gelecek olan Tillerson, Türkiye ile aynı doğrultuda çalışmanın bir yolunu bulmak zorunda olduklarını kaydetti.
 
Türkiye'ye yönelik tehditlerin farkında olduklarını daha önce de söyleyen Amerikan Dışişleri Bakanı, bu tehditleri azaltmak için Türkiye ile nasıl bir işbirliği kurulacağı konusunda görüşmeler yapmayı umduğunu dile getirdi.

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