Texas eyaletindeki Chicago kentindeki bir cenaze evinin yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, 9’u kritik olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralıların cenaze evindeki bir merasime gelenler olduğu aktarılırken; saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. ABD medyası, silahlı saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cenaze evinin yakınlarında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah seslerinin gelmesini ardından insanların kaçtıkları görüldü.
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Son dakika... ABD’de silahlı saldırı: 14 yaralı
DHA | 22 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:49 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 11:52