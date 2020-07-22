22 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.651 0.52 EURO 7,9050 0.51
USD 6,8510 0.44 ALTIN 407,840 1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... ABD’de silahlı saldırı: 14 yaralı

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:49 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 11:52

ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 9’unun durumunun kritik olduğu belirtildi.


Texas eyaletindeki Chicago kentindeki bir cenaze evinin yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, 9’u kritik olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralıların cenaze evindeki bir merasime gelenler olduğu aktarılırken; saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. ABD medyası, silahlı saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cenaze evinin yakınlarında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah seslerinin gelmesini ardından insanların kaçtıkları görüldü.
 

ETİKETLER

ABD saldırı Texas
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.