Son Dakika... ABD’de okulda silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Saldırı Parkland kentindeki bir lisede gerçekleşti. Polis okul çevresinde kırmızı alarma geçerek tüm yolları kapadı. Yerel medya, gaz maskesi takan ve uzun namlulu silahını ateşleyen saldırganın onlarca kişiyi vurduğunu bildirdi. Yerel saatle 15.15 sularında başlayan saldırıda 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fox TV, okulda kurşunlara hedef olup yerde yatan çok sayıda kurban olduğunu izleyicilerine aktardı.

Televizyonların canlı yayında ekrana getirdiği görüntülerde, onlarca öğrencinin panik halinde okuldan dışarıya kaçtığı görüldü.