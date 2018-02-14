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Son Dakika... ABD’de okulda silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

14 Şubat 2018 Çarşamba - 23:14 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 6:06

Florida’da bir okulda açılan ateşte çok sayıda kişi vuruldu. ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık verdiği, 17 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu belirlendi.


Saldırı Parkland kentindeki bir lisede gerçekleşti. Polis okul çevresinde kırmızı alarma geçerek tüm yolları kapadı. Yerel medya, gaz maskesi takan ve uzun namlulu silahını ateşleyen saldırganın onlarca kişiyi vurduğunu bildirdi. Yerel saatle 15.15 sularında başlayan saldırıda 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
 
Fox TV, okulda kurşunlara hedef olup yerde yatan çok sayıda kurban olduğunu izleyicilerine aktardı.
 
Televizyonların canlı yayında ekrana getirdiği görüntülerde, onlarca öğrencinin panik halinde okuldan dışarıya kaçtığı görüldü.
 
ABD BAŞKANI TRUMP'DAN AÇIKLAMA GELDİ
 
Saldırıyla ilgili Donald Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Dualarımız ve taziyelerimiz, Florida'daki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla beraberdir. Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da başka biri bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemeli." mesajını paylaştı.
 
Polis, Stoneman Douglas lisesindeki olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
 
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
 
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye düzenlenen saldırıda  saldırganın kimliği belli oldu. 17 kişinin öldüğü saldırıyı okulun eski öğrencilerinden 19 yaşındaki Nicolas Cruz'un gerçekleştirdiği bildirildi.
 
BİR ÖĞRENCİ YAŞADIKLARINI BU SÖZLERLE ANLATTI
 
Bir öğrenci “Sınıfımdaydım ve yangın alarmı çaldığında dışarı çıktık. Sonra çocukları kaçarken gördük” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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