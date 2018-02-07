07 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.933 0.41 EURO 4,6720 0.18
USD 3,7740 0.14 ALTIN 161,480 0.80
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika: 999 terörist etkisiz hale getirildi

07 Şubat 2018 Çarşamba - 9:56 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 10:24

Afrin'den son dakika haberi geldi. TSK'dan yapılan açıklamada Zeytin Dalı operasyonunda 999 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın  başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu  açıklandı. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.
 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün  etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist  sayısının 999 olduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla  devam ettiği vurgulandı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.