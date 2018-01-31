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Son dakika: 712 terörist etkisiz hale getirildi

31 Ocak 2018 Çarşamba - 10:01 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 10:35

TSK'dan az önce yapılan Afrin açıklamasında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu açıklandı. Hava harekatıyla 22 hedef imha edildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatının  başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu  bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı  Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak  amacıyla Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz  hale getirmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20  Ocak'ta "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624  (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci  maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan açıklamada, harekatın  planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii,  silah, araç ve gereçler hedef alındığı, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar  görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu  ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan  uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden  elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu  etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale  getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava  harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı  şekilde başarıyla devam etmektedir."

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