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Son dakika: 4 subay daha teslim oldu

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 16:46 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 18:29

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Kara ve Hava Kuvvetlerinden 4 muvazzaf subay daha teslim oldu.


Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri  Komutanlığından 4 muvazzaf subayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi  olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları ve etkin  pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli  kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir  yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbay polise  teslim oldu.
 
FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan  yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi.
 
Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde  işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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