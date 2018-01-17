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Son dakika... 33 polise ByLock'tan tahliye kararı

17 Ocak 2018 Çarşamba - 20:00 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 20:11

Mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 33 polisin tahliyesine karar verdi.


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FETÖ ByLock polis tahliye
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