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Son dakika... 3 bin kilometrekareyi ele geçirdiler

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 14:30 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 14:30

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve terör örgütü DEAŞ, Rusya'nın hava desteği verdiği koordineli saldırılar neticesinde, son 3 ayda İdlib'in güney ve güneydoğusunda 3 bin 35 kilometrekare alanı ele geçirdi.


Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı  teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların  kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı.
 
Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın  muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava  saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerledi.
 
AA'nın harita alan ölçümlerine göre, rejim güçleri ve DEAŞ, İdlib'in  güneyi ve güneydoğusunda 3 bin 35 kilometrekare alanı ele geçirdi.
 
Bu alan içerisinde 100'den fazla köy, rejim ve DEAŞ'ın hakimiyetine  girdi.
 
Böylece, Esed güçlerinin ulaştığı alan, Ankara, Moskova ve Tahran  yönetimlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşmalarda belirlenen  ateşkes gözlem hattının ötesine geçti.
 
Rejim ve DEAŞ'ın İdlib'in güneydoğusundaki ilerlemesi sürerken, bölge  genelinde Rusya yoğun hava saldırıları düzenliyor.
 
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki şiddetli Rus ve rejim  saldırılarında yalnızca ocak ayında 211 sivil hayatını kaybetti.
 
Son günlerdeki hava saldırılarında da onlarca sivil can verdi.
 
  
 
 
 

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