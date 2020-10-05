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Son dakika... 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu!

05 Ekim 2020 Pazartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 12:41

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp ödülü Hepatit C virüsünü bulan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.


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