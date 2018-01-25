Son dakika... 'Türkiye çekilsin!' 'Sonuçları ağır olur'

ABD bir yandan Suriye 'de hayata geçirmediği 'güvenli hat'tı uzun süredir bu konuda ısrar eden Türkiye’ye önerirken, diğer yandan da Ankara 'nın Afrin'den çekilmesini tercih edeceğini açıkladı.

"TÜRKİYE AFRİN'DEN ÇEKİLSİN"

Bossert, Davos ’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin YPG'li teröristlerle çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara’nın Afrin’den çekilerek çatışmadan uzak kalmasını tercih edeceklerini söyledi.

AĞIR SONUÇLARI OLUR

ABD’nin askeri danışmanlarının bölgede olduğunu belirten Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" dedi.

'GÜVENLİ HAT' BİLMECESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa 'nın başkenti Paris 'te görüştüğü ABD 'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi dün açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.

Çavuşoğlu daha sonra da, PKK /PYD/YPG'li teröristlere DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle silah veren ABD’yle güven ilişkisi yeniden kurulana kadar, bu konuların tartışılmasının doğru olmayacağını vurguladı.