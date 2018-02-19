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Son dakika... 'Rus askerleri öldürüldü' haberi savaşı...

GAZETEVATAN.COM |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 14:47

Rus haber ajansı RIA'nın son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus paralı askerleriyle alakalı çıkan haberlere cevap verdi


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, son zamanlarda yüzlerce paralı Rus askerinin Suriye'de öldürüldüğü ya da yaralandığı haberlerinin savaşı istismar etme girişimi olduğunu söyledi. 
 
Bu konuyla ilgili üç kaynak geçen hafta Reuters'e verdiği demeçte, Rus özel güvenlik şirketleri ya da yapılarına mensup paralı askerlerden 300 kişinin geçen hafta Suriye'de düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını öne sürmüştü.
 
Lavrov şöyle devam etti "Suriye'de yüzlerce, hatta binlerce Rus paralı askerin öldürüldüğüne ilişkin okuduklarımız, spekülasyon yaratıp Suriye'de maalesef hala devam etmekte olan savaş üzerinden fırsatçılık yapmaktır. Bunu doğru bulmuyorum."
 
Rus Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: "(Suriye'de bir dizi Rus vatandaşının öldüğüne ilişkin iddialar hakkındaki) soruşturma devam ediyor. Orada (Suriye) Fransa ya da İngiltere vatandaşlarının ne işi var? Orada dünyanın dört bir yanından, hiç kimse tarafından davet edilmemiş olan, kendiliklerinden orada beliren paralı askerler ve özel güçler savaşıyor."

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