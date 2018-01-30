Son dakika... 'Operasyonlardan 106 milyar dolar topladık!'

Suudi yönetiminin kasımda yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına aldırdığı 300'ü aşkın prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamıyla varılan anlaşmalardan 106 milyar dolar toplandığı açıklandı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud al-Mojeb yaptığı açıklamada, hükümetin yolsuzlukla mücadele alanında yaklaşık 400 milyar riyal (106,7 milyar dolar ) topladığını söyledi.

Ancak herkesin serbest bırakıldığı haberinin doğru olmadığı, 65 kişinin hala gözaltında olduğu belirtildi.