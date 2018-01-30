Son dakika... 'Operasyonlardan 106 milyar dolar topladık!'
GAZETEVATAN.COM | 30 Ocak 2018 Salı - 14:49 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 17:53
Suudi yönetiminin kasımda yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına aldırdığı 300'ü aşkın prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamıyla varılan anlaşmalardan 106 milyar dolar toplandığı açıklandı.
Suudi Arabistan
Başsavcısı Sheikh Saud al-Mojeb yaptığı açıklamada, hükümetin yolsuzlukla mücadele alanında yaklaşık 400 milyar riyal (106,7 milyar dolar
) topladığını söyledi.
Ancak herkesin serbest bırakıldığı haberinin doğru olmadığı, 65 kişinin hala gözaltında olduğu belirtildi.