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Son dakika... 'Operasyonlardan 106 milyar dolar topladık!'

GAZETEVATAN.COM |  30 Ocak 2018 Salı - 14:49 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 17:53

Suudi yönetiminin kasımda yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına aldırdığı 300'ü aşkın prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamıyla varılan anlaşmalardan 106 milyar dolar toplandığı açıklandı.


Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud al-Mojeb yaptığı açıklamada, hükümetin yolsuzlukla mücadele alanında yaklaşık 400 milyar riyal (106,7 milyar dolar) topladığını söyledi.
 
Ancak herkesin serbest bırakıldığı haberinin doğru olmadığı, 65 kişinin hala gözaltında olduğu belirtildi.

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