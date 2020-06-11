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Son dakika... Metin Topuz davasında karar!

11 Haziran 2020 Perşembe - 14:20 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 14:24

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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