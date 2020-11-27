Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.27'de merkez üssü Malatya 'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Zeminden 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

MALATYA VALİSİ: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK Malatya Valisi Aydın Baruş, CNN Türk yayınında, “Tüm mahalle muhtarlarımıza ulaştık. Bir olumsuzluk yok. Ben depremi hissetmedim. Deprem olan bölgeye uzak bir yerdeyiz. Endişe edecek bir durum yok, vatandaşlarımız tedbirli davransınlar” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

CNN Türk canlı yayınına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Belediyede mesaideydik. 4,7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi de hakikaten binada otururken baya şiddetli bir şekilde de hissettik. Ama şu ana kadar telefonla kurduğumuz ağlarda bir problem olmadı. Çatlaklarla ilgili hafif şeylerin olduğunu ifade ettiler. Allah'a şükür can ve mal kaybı olması noktasında olumsuz bir haber gelmedi. Ama diğer muhtarlarımızla da iletişim içindeyiz. Uluköy ilçemizde merkez üssü olduğu ifade ediliyor. Olumsuz bir şey olmadığını söylemek istiyorum."

Uluköy'de söz 250 kişilik nüfus söz konusu. Ahşap yapılarda çatlaklar yapıldığını, eski depremlerden etkilenen bazı çatlakların olduğunu merkezde de aynı şikayetler bize intikal etti. Ama olumsuz bir şey olmadığını ifade ettiler. Pötürge'de de arkadaşlarla görüştük, olumsuz bir şey gelmedi. Zaten bir 5 - 10 dakika önce oldu deprem.

(Deprem anında neredeydiniz?) Toplantı halindeydim ve aşağı yukarı bir 10 saniye civarında süren bir deprem oldu ve sallantı şiddetliydi. Burası tabi ikinci kat olması hasebiyle biraz daha hafif gibi geçti ama üst kattakiler daha fazla etkilendiklerini ifade ettiler.