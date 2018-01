Son dakika... Hamaney sessizliğini bozdu

İran devlet televizyonu, ülkede devam eden protestolarda gece boyunca 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkent Tahran'da vali yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre başkentte pazartesi günü 100 gösterici tutuklandı.

Hamaney'den ilk açıklama geldi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçladı.

Hamaney ayrıca, doğru zaman geldiğinde son olaylarla ilgili olarak halka bir konuşma yapacağını da belirtti.

500'den fazla kişi gözaltına alındı

İran makamlarının açıklamalarına göre, gösterilerde en az 500 kişi gözaltına alındı. Resmi olmayan kaynaklar ise bu sayının birkaç kat fazla olduğunu belirtiyor.

'En ağır cezalara çarptırılacaklar'

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, üçüncü günden sonra gösterilere katılan eylemcilerin daha ağır cezalara çarptırılacağını açıkladı.

Abadi, "3'üncü ve sonraki günlerinde gösterilere katılan eylemcilerden gözaltına alınanların cezaları daha ağır olacak. Çünkü, İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin izinsiz olduğu açıklaması yapılmasına rağmen, söz konusu kişiler gösterilere katılmaya devam etti" dedi.

İran yönetimi dış güçleri suçluyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, protestoların arkasında ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın olduğunu savundu. Cumartesi gecesi Dorud kentindne gelen ilk ölüm haberiyle ilgili yapılan açıklamada ölen iki kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.

Lorestan vilayetinin vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonu ile yaptığı röportajda "Yasa dışı gösterilerde ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Polis ya da güvenlik güçleri tarafından herhangi bir ateş açılmadı. Olayla ilgili karşı devrimci grupların aleyhinde bazı delillere sahibiz. İki kişiyi yabancı ajanlar öldürdü" demişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhaniise olaylardan ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.



Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.



Sosyal medyaya yasak

İranlı yetkililer önlem amacıyla pazar günü geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engellemişti.

Ruhani: Gösteriler bir tehdit değil bir fırsat

Pazartesi günü devlet televizyonundan açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gösterilerin bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

İran IKBY ile sınır kapılarını açtı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Tamarchin ve Parviz Khan sınır kapılarını yeniden açtı.



Sınır kapıları, IKBY'nin düzenlediği tartışmalı referandumun ardından kapatılmıştı.



IKBY geçtiğimiz günlerde İran ve Türkiye ile olan sınır kapılarını Bağdat yönetiminin kontrolüne bırakmayı kabul etmişti.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!