Son dakika... Afrin'e girmek isteyen terörist gruplar geri çekildi!

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplar, topçu ateşi üzerine bölgeden geri çıktı.
Bölgedeki güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun, Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin ilçesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ teröristlerine destek vermeyi amaçlayan rejim destekçisi terörist gruplar, 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket etti.
İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla hareket eden terörist gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.
Ancak bu sırada terörist gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı. Top atışları konvoydaki araçlara isabet etmedi. Konvoy, uyarı ateşi üzerine, kente 10 kilometre kala Afrin'den geri çıkmak zorunda kaldı.
TSK VURUYOR
Suriye Devlet Televizyonu, TSK'nın, konvoyun geçtiği bölgeyi, topçu atışları ve silahlı insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Birusk Heseke de, rejim yanlısı milislerin Afrin sınırlarında konuşlandırılacağını öne sürdü. YPG'den gelen bir başka açıklamada da, "rejimle anlaşma yapılmadığı ancak gönüllülerin geldiği" iddia edildi.
DEVLET TELEVİZYONU KONVOYU YAYINLADI
Suriye devlet televizyonu, Esad yanlısı güçlerden oluşan konvoyun Afrin'e girişinin görüntülerini yayınladı.
Askerlerin bir YPG işaretini taşıyan bir kontrol noktasından geçerken kamuflajlı ve ellerinde Suriye bayraklarının olduğu görüldü.
Dün Suriye devlet televizyonu, Esad yanlısı güçlerin "saatler içinde Afrin'e gireceğini" açıkladı. Açıklama, bir Kürt yetkilinin Şam ile YPG'nin Afrin'e girilmesi konusunda anlaştığını duyurması üzerine gelmişti.
Hükümetten sert tepki
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ürdün'de Esad güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere,
"Bu haberleri ben de gördüm bu sabah. Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun hedefi belli. Teröristleri yok etmek. Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'ı temizledik. Afrin bölgesinde Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG'yi temizlemek için operasyon başlattık. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durdurumaz. Bu Afrin için de Menbiç için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir." şeklinde cevap vermişti.