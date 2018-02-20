Son dakika... Afrin'e girmek isteyen terörist gruplar geri çekildi!

Ancak bu sırada terörist gruplara yönelik uyarı amaçlı topçu atışı başladı. Top atışları konvoydaki araçlara isabet etmedi. Konvoy, uyarı ateşi üzerine, kente 10 kilometre kala Afrin'den geri çıkmak zorunda kaldı.

İçerisinde zırhlı araçlar ve Doçkalı kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoyla hareket eden terörist gruplar, Afrin topraklarına girerek kente ilerlemeye çalıştı.

TSK VURUYOR

DEVLET TELEVİZYONU KONVOYU YAYINLADI

Suriye devlet televizyonu, Esad yanlısı güçlerden oluşan konvoyun Afrin'e girişinin görüntülerini yayınladı.

Askerlerin bir YPG işaretini taşıyan bir kontrol noktasından geçerken kamuflajlı ve ellerinde Suriye bayraklarının olduğu görüldü.