Son dakika... Bakanlık duyurdu! İkinci bir emre kadar izin yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgede huzurevlerinde uygulanan tedbirlerin devam ettirilmesi, izinli olarak ailelerinin yanına giden yaşlı ve engellilerin ise kaldıkları kuruluşa, yaptırdıkları corona testi sonrası gitmesi gerektiği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin ikinci bir emre kadar devam ettirilmesi talimatını verdi.

Buna göre, kuruluşlarda sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan yaşlı ve engelliler için en yakın sağlık kuruluşuyla iletişime geçilerek tedbir alınıp işlem yapılacak. Kuruluşta takibi gereken engelli ve yaşlılar, sosyal izolasyon ve kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde takip edilecek.

Yakınlarının yanına izinli olarak gidenlere, kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testi yapılacak ve 7 gün süreyle kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalmaları sağlanacak.