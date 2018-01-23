Son dakika... 'ABD için bir felaket! Türkiye'yi...'

Afrin operasyonuyla ilgili dünya basınından son dakika haberleri ve yorumları gelmeye devam ediyor. İngiliz gazetesi The Guardian'da Afrin operasyonuyla ilgili yayımlanan makalede "Batı ülkeleri Ankara'nın diplomatik desteğini kaybetmeyi göze alamaz" diye yazdı.

