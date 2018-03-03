Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Bilgilendirmeye göre, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara da aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildi, 9 piyade tüfeği, üçer keskin nişancı tüfeği ve av tüfeği, birer makineli tüfek ve tabanca, bir roketatar ile 21 mühimmat ve 21 sevk fişeği, 56 bin 796 muhtelif hafif silah mühimmatı, 15 el bombası, bir havan mühimmatı, 2 antipersonel mayın, bin 278 kilo amonyum nitrat, 7 fünye, 20 muhtelif şarjör, birer telsiz ve gece görüş dürbünü, 4 el dürbünü ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 25 LPG tüp ele geçirildi.

Teröristlerce kullanılan 23 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilirken, 12 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 402 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Terör örgütü PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar neticesinde ise kaçak olduğu belirlenen 49 bin 300 paket sigara, 700 litre akaryakıt ve 8 cep telefonu ele geçirildi.