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Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

13 Aralık 2020 Pazar - 10:56 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 10:56

MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi."


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MSB terörist operasyon
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