Son anket sonuçları yayınlandı! Çarpıcı oran...

OPTİMAR Araştırma Şirketi'nin 'Türkiye'nin Nabzı Şubat Ayı' araştırmasına göre vatandaşlar koronavirüs salgını sürecinde en çok gezmeyi özledi. Araştırmaya katılanların yüzde 22,5'i kısıtlamalar kalktıktan sonra ilk yapmak istediği şeyin 'gezmek' olduğunu söyledi.

28 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmaya 26 ilden 1117'si kadın, 1090'ı erkek olmak üzere toplam 2 bin 207 kişi katıldı. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon ile anket uygulaması şeklinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 26,6'sını 55 yaş ve üzeri, yüzde 21,2'sini 45-54 yaş grubu, yüzde 20,5'ini 35-44 yaş grubu, yüzde 16,1'ini 25-34 yaş grubu, yüzde 15,6'sını ise 18-24 yaş grubu oluşturdu. Bu kapsamda elde edilen veriler analiz edilerek rapor haline getirildi.

'EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ VE KORONAVİRÜS'

Araştırmada, 'Sizce bugün Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna katılımcıların yüzde 35,2’si 'ekonomi' cevabını verirken yüzde 21,7'si ise 'koronavirüs salgını', yüzde 16,1’i ise 'işsizlik' cevabını verdi. 'Bu sorunları hangi parti çözebilir?' sorusuna katılımcıların yüzde 27,3’ü AK Parti , yüzde 15'i CHP yanıtını verdi. Araştırmada 'Kısıtlamalar kalktıktan sonra yapmak istediğiniz ilk şey nedir?' sorusuna katılımcıların yüzde 22,5’i ‘gezmek’, yüzde 7,5’i ‘iş bulmak/işe dönmek’, yüzde 5,2’i ‘tatil yapmak’, yüzde 3,8’i ‘kafe/restorana gitmek’, yüzde 3,7’si ‘ev ziyareti’ cevabını verirken ne yapacağını bilmeyenlerin oranı ise yüzde 21,9 olarak ortaya çıktı.

'ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİ TELEVİZYONDAN TAKİP EDİLDİ'

'Ülke ve dünya gündemine ilişkin haberleri nereden takip edersiniz?' sorusuna araştırmaya katılanlar birden fazla cevap verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 81,2’si bu soruyu ‘televizyon’ olarak yanıtlarken bunu yüzde 27,4 ile ‘internet üzerinden gazeteleri okuyarak’, yüzde 26,3 ile ‘sosyal medya’ cevapları takip etti. ‘En sık kullanılan sosyal medya aracı hangisidir?’ sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 32,1’i ‘Instagram’, yüzde 30,1’i ‘Facebook’, yüzde 11,3’ü ‘Twitter’ olarak cevapladı. ‘Kullanmıyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 20,4 olarak tespit edildi. Cevapların demografik dağılımına bakıldığında, 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 62,9’unun Instagram , yüzde 9’unun ‘Facebook’, 55 yaş ve üzeri yaş grubundakilerin ise yüzde 33,6’sının ‘Facebook’, yüzde 11’inin ‘Instagram’ kullandığı, yüzde 46,1’inin ise sosyal medyayı kullanmadığı ortaya çıktı.

'YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR'

Araştırmada, katılımcılara 'Sizce yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı?' sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 46,2'si 'evet' derken, yüzde 35,6'sı 'hayır', yüzde 18,2'si fikri olmadığını belirtti. 'Sizce HDP kapatılmalı mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 59'u 'evet', yüzde 26,46'ü hayır, yüzde 14,4'ü 'fikrim yok' cevabını verdi. Anketin partilere göre dağılımında ise, AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 68,5'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 71,5'i, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 65,7'i, CHP'ye oy verenlerin yüzde 43,6'sı, HDP'ye oy verenlerin yüzde 5,5'i 'kapatılsın' dedi.