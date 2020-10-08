Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti...

BETİMAR araştırma şirketinin Eylül ayında gerçekleştirdiği bir anketin son dakika sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara İktidar, muhalefet ve çözümleri ile bugün seçim olsa kimse oy verirsiniz gibi sorular yöneltildi.

İşte Sabah'tan Mahmut Övür'ün yazısında yer verdiği son seçim anketi ve sonuçları;

"Betimar Araştırma şirketinin 23-26 Eylül arasını kapsayan bir kamuoyu araştırması var. 26 ilde 3094 kişiyle yapılan araştırmada ilk olarak şu sorulmuş

"Mevcut AK Parti hükümetinin Türkiye'nin gündemini oluşturan sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?" sorusu sorulmuş.

Evet diyenlerin oranı yüzde 48.7. Hayır yüzde 42.3. Kararsızların oranı ise yüzde 9.

Yüzde 42.3 hayır çıkması muhalefeti umutlandırabilir ama gerçek öyle değil. Öyle olmadığını ikinci soruda görüyoruz. Soru şu: "Muhalefetin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğini düşünüyor musunuz?"

İşte cevaplar; Evet yüzde 17.7. Hayır yüzde 68.5. Cevap yok: 13.8

CHP VE HDP'YE KENDİ OY VERENLERİ BİLE GÜVENMİYOR!

Vahim bir tablo... Tabii burada dikkat çeken önemli nokta, sabah akşam "ülke battı, bitti, dış politikada iflas ettik" siyaseti yapan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verenlerin kendi partilerine güvenmemeleri. CHP seçmeninin yüzde 45'i İP seçmeninin yüzde 58'i, HDP seçmeninin de yüzde 71'i kendi partilerinin Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inanmıyor.

İKİDE BİR ERKEN SEÇİM DİYENLER NEREDEYSE BARAJ ALTI OLMUŞ!

Doğrusu bu siyasi zeminde muhalefetin ikide bir erken seçimi gündeme getirmesi suni gündem oluşturmaktan öteye geçmiyor. Bu gerçeği "Bugün bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda da görüyoruz.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti 41.9, CHP 23.4, MHP: 10.5, İYİ Parti: 9.3, HDP 10.7...