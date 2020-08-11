Son anket sonuçları yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı'nın son anketini sonuçlarını köşesine taşıdı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 41.5 olarak ifade edildi.
Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:
Hakan Bayrakçı’nın yaptırdığı anket, fırından yeni çıktı. Sıcacık yani... İşte anketten bazı temel sonuçlar... Yorumsuz aktarıyorum:
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Hakan Bayrakçı’nın son anketinin sonuçları
Sizce korona konusunda hükümet başarılı olmuş mudur? Başarılı: Yüzde 60.2 Başarısız: Yüzde 26.8 Ne Başarılı Ne Başarısız: Yüzde 10.1 Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 2.9
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Sizce hükümet, Türkiye’nin dış politikasında (Suriye, Libya ve diğer konular) başarılı mıdır, başarısız mıdır: Başarılı: Yüzde 52.8 Başarısız: Yüzde 33.5 Kısmen başarılı: Yüzde 8.6 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 5.1
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Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı, sizce başarılı mıdır? Başarısız: Yüzde 62 Başarılı: Yüzde 19 Kısmen başarılı: Yüzde 13 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6
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Bu pazar günü seçim olsa (milletvekilliği seçimi) hangi partiye oy verirsiniz? (Kararsızlar dağıtılmış) AK Parti: Yüzde 39.8 CHP: Yüzde 27.2 MHP: Yüzde 11.3 İYİ Parti: Yüzde 10.4 HDP: Yüzde 8.3 Diğer: Yüzde 3
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Bu pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, isim olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz? (İsim verilmeden açık uçlu sorulmuştur.) Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.5 Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9.1 Meral Akşener: Yüzde 7.2 Muharrem İnce: Yüzde 6.8 Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.4 Mansur Yavaş: Yüzde 6.3 Diğer: Yüzde 4.8 Kararsız: Yüzde 5.1 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.8
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Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz? Hayır: Yüzde 72.3 Evet: Yüzde 15.8 Kararsız: Yüzde 7.8 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4.1