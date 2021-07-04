Olay, Merter Fatih Caddesi'nde dün saat 17.00'de yaşandı. Şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir binanın çatısında parçaların kopacağını gören bir kişi, uzun süre çatıya baktıktan sonra uzaklaştı. Ardından çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan bulunan bir kişinin uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü.
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- Son anda ölümden döndü! Kameraya böyle yansıdı
Son anda ölümden döndü! Kameraya böyle yansıdı
DHA | 04 Temmuz 2021 Pazar - 12:18 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 12:29