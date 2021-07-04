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Son anda ölümden döndü! Kameraya böyle yansıdı

DHA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 12:18 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 12:29

Güngören'de, 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin tehlikeyi fark edip, kopan parçaların altında kalmaktan uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü.


Olay, Merter Fatih Caddesi'nde dün saat 17.00'de yaşandı. Şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir binanın çatısında parçaların kopacağını gören bir kişi, uzun süre çatıya baktıktan sonra uzaklaştı. Ardından çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan bulunan bir kişinin uzaklaşarak kendini kurtardığı görüldü. 
 

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