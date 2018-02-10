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Son açıklama geldi: Sayı giderek artmaya devam ediyor

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 10:12 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 10:30

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1141'e ulaştı.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilenhava  harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak,  mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.
 
Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale  getirildi.
 
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin  sayısı 1141'e ulaştı.
 
Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının,  planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.
 

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