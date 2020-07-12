Son 25 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Neowise İstanbul'da gözlemlendi!

NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını "NEOWISE" teleskobundan alan çeyrek asırın en parlak kuyruklu yıldızı olan "C/2020 F3 Neowise" İstanbul ve Van'da gözlemlendi. Pek çok kişi internette Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? sorusunu araştırıyor. İşte kuyruklu yıldız gözlem zamanları...

Yeni keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, dün dünyaya en yakın konumundan geçerek çıplak gözle gözlemlenebildi.

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, geçtiğimiz hafta Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün yörüngesinden ayrılarak yola çıktı ve 3 Temmuz 'da Güneş'e en yakın konumdan geçti.

NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI GÖRÜLDÜ

Güneş'in yanından yaptığı yakın geçiş nedeniyle parlaklığı artan ve kuyruğu uzayan Neowise, bu haliyle gün batımından kısa bir süre sonra Dünya'dan göründü.

NASA'daki bilim insanlarına göre, yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise'ın çekirdeği Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı. NASA yetkilileri kuyruklu yıldızı net olarak görebilmek için yine de bir dürbünün daha etkili olacağı görüşünde.

AĞUSTOS AYININ ORTALARINA KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.

KUYRUKLU YILDIZ İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ

Kuyruklu yıldızı, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.