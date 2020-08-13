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Son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 8:47 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 8:47

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi yaşamını yitirdi.


Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle  son 24 saatte 1175 kişi hayatını kaybetti.
 
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1175 kişinin yaşamını  yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 104 bin 201'e, vaka sayısı da 55  bin 155 artarak 3 milyon 164 bin 785'e yükseldi.
 
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
 
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 309 bin 477 olarak kayda  geçti.
 
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez  üssü" olarak nitelendiriliyor.
 
Hindistan
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 942 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 47 bin  33'e çıktı.
 
Vaka sayısı son 24 saatte 66 bin 999 artarak 2 milyon 436 bin 638'e  ulaştı.
 
Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 695 bin 982 kişi  iyileşti.
 
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en  fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
 
Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte  Kovid-19 kaynaklı can kaybı 737 artarak 54 bin 666'ya ulaştı.
 
Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 858 artışla 498 bin 380'e  yükseldi.
 
Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 336 bin 635 kişi iyileşti.
 
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk  kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19  Mart'ta olmuştu.
 

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