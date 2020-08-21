Son 10 gün! Emlakçılıkta yeni dönem

mlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak.

Emlakçılıkta yeni bir döneme giriliyor. Artık yetki belgesi olmayanlar bu işi yapamayacak. Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresi 31 Ağustos 2020 tarihinde doluyor.

"SAHTE İLANLAR KALDIRILACAK"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. (Bu sayede) Sektöre kalite ve disiplin gelecek. Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı. Artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek." ifadelerini kullandı.

"AKTİF DENETİM ŞART"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal ise, "Düzenlemenin, kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranların önüne geçmesi için aktif denetim şart." dedi.