Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef Tunahan'a mesaj: Yüzün güleç olsun mayhoş çocuk!

Şef Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyesi olduğu 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasına önceki gün veda eden Tunahan Ak için sosyal medyada duygusal bir paylaşıma imza attı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021'den son olarak Tunahan Ak elendi. 20 yaşındaki şef adayı, veda konuşması ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

"HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU"

Yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tunahan'a veda etti. Mehmet Yalçınkaya'nın da yer aldığı kare yaklaşık 1540 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Somer Şef'in Instagram paylaşımı şöyle:

"Her zaman öğretmiyoruz, bazen de öğreniyoruz, öyle güzel ve doğru şeyler söyledi ki Tunahan vedasında. 'Hayatı, zamanında yeterince ciddiye aldığımda ve uçmak istediğimde hep kanatlarımı kırmaya çalıştılar. O yüzden de, ben bu maskeyi kendim değil, toplumun baskısıyla oluşturdum diyebilirim. Bu kendine güvenmenin de benim sorunum fakat, bu benim kendime empoze ettiğim bir şey değildi, bu bulunduğum çağdan ve toplumdan kaynaklı olan bir şeydi. Ben, buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum. Lütfen, bu ülkenin gençlerine şans versinler ve o şans verildiğinde neler yapabileceklerini izlesinler.' Bu ülkenin güzel gençlerine çok daha umutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcu olsun. Heeee Tunahan, kocaman bir heeeee. Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk."