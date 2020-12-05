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Somer Sivrioğlu'ndan flaş açıklamalar! Merak edilenleri ilk kez anlattı...
Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu konuk oldu. Üç sezondur MasterChef programında jüri üyeliği yapan Sivrioğlu, yarışmaya katılma sürecini ve özel hayatına dair merak edilenleri ilk kez anlattı.
Somer Sivrioğlu'nun açıklamaları:
Ben Kadıköy’de doğdum. Bilkent Turizm Otel İşletmeciliği okudum. Okulun ilk öğrencilerindenim. Annemlerin restoranını çalıştırdık. Benim altında çalıştığım tek isim annemdi. Sonra kendi kaderimi çizmeye karar verdim.