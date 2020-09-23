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Somer Şef'in acı günü! Babası hayatını kaybetti....

Somer Şef'in acı günü! Babası hayatını kaybetti.... MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo ve Mehmet Şef'in ardından Somer Sivrioğlu da baba acısıyla sarsıldı.
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