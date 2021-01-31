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Somali’nin başkenti Mogadişu'da patlama!

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 17:45 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 17:58

Somali’nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi


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Somali Mogadişu patlama
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