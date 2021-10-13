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Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin karar açıklandı! Alanın büyük bölümü kardeş ülkeye verildi

LAHEY (AA)  |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 10:34 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 10:34

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Kenya ile Somali arasında anlaşmazlığa neden olan deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre belirleyerek ihtilaflı alanın büyük bölümünü Somali'ye, küçük bir kısmını Kenya'ya bıraktı.


ICJ Başkanı Joan Donoghue, Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı  anlaşmazlığına ilişkin davada alınan kararı açıkladı.
 
Donoghue, Kenya'nın deniz sınırı iddialarının adil bir paylaşım  oluşturmadığını bu yüzden iki ülke arasındaki deniz sınırını "adalet ve eşitlik  prensibine" göre Divan'ın belirlediğini duyurdu.
 
Buna göre iki ülke arasında paylaştırılan ihtilaflı alanın büyük  bölümü Somali'ye verilirken küçük bir kısmı Kenya'ya bırakıldı.
 
 
Ayrıca Divan, Kenya'nın, sınırını, Somali'nin aleyhine olacak şekilde  kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi talebini reddetti.
 
Divan, Kenya'nın Somali ile aralarındaki deniz sınırına ilişkin  anlaşma olduğu şeklindeki temel iddiasını da kabul etmedi.
 
Divan, tarafları, karar kapsamında belirlenen sınıra uymaya davet  etti.
 
 
Öte yandan Divan, Kenya'nın bugüne kadar ihtilaflı deniz alanlarında  yaptığı petrol ve gaz faaliyetlerini Somali'nin egemenlik haklarının ihlali  olarak değerlendirmeyerek Somali'nin tazminat talebini kabul etmedi.
 
Kenya temsilcileri, duruşmaya katılmayarak kararı protesto etti.
 
Kenya hükümeti, geçtiğimiz hafta kararı tanımayacağını belirterek  Divan'ı taraflı olmakla suçlamıştı.
 
 
Kenya-Somali sınır anlaşmazlığı
İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına  sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.
 
Somali, iki ülkenin Hint Okyanusu'ndaki deniz sınırının Somali'nin  kara sınırı ile aynı yönde ilerlemesi gerektiğini savunurken, Kenya, sınırın  Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir  açıyla ilerlemesi gerektiğini iddia ediyordu.
 
Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet  Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava,  Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.
 
Somali hükümeti, 11 Şubat’ta, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı  davasını erteleme talebine tepki göstererek, Kenya'yı Somali topraklarını  gasbetmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Somali Kenya deniz sınırı
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