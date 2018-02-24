Somali'deki saldırılarda ölü sayısı 29'a yükseldi

Madina Hastanesi Sağlık Müdürü Abdikadir Hüseyin Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da dün düzenlenen iki ayrı saldırıda şu ana kadar 29 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Muhammed, "Dünkü saldırılarda hastanemize getirilen 27 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi görenlerden iki kişiyi de bugün kaybettik. Toplam ölü sayısı 29'a yükseldi." dedi.

Farklı hastanelerde 20'den fazla yaralı olduğu öğrenildi.

Somali İç Güvenlik Bakanı Mohamed Abukar Islow, gazetecilere yaptığı açıklamada, bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Liido plajından dönen gençler olduğunu kaydetti.

Başkent Mogadişu'da dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Yerel yetkililer, Mogadişu'daki ilk saldırının, Somali Ulusal İstihbarat Servisi (NİSA) binası yakınında, yeni açılan bir otelin önünde, ikincisinin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasında düzenlendiğini bildirmişti.

Bu arada güvenlik yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef alan iki saldırının da geri püskürtüldüğünü, polis üniformalı 5 militanın ise olay yerinde öldürüldüğünü açıklamıştı.

Terör örgütü Eş-Şebab, örgütün yayın organları aracılığıyla saldırıları üstlendiğini duyurmuştu.