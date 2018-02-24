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Somali'deki saldırılarda ölü sayısı 29'a yükseldi

24 Şubat 2018 Cumartesi - 17:31 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 17:31

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.


Madina Hastanesi Sağlık Müdürü Abdikadir Hüseyin Muhammed,  gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da dün düzenlenen iki ayrı  saldırıda şu ana kadar 29 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
 
Muhammed, "Dünkü saldırılarda hastanemize getirilen 27 kişi hayatını  kaybetti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi görenlerden iki kişiyi de bugün  kaybettik. Toplam ölü sayısı 29'a yükseldi." dedi.
 
Farklı hastanelerde 20'den fazla yaralı olduğu öğrenildi.
 
Somali İç Güvenlik Bakanı Mohamed Abukar Islow, gazetecilere yaptığı  açıklamada, bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Liido  plajından dönen gençler olduğunu kaydetti.
 
Başkent Mogadişu'da dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı  intihar saldırısında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de  yaralandığı aktarılmıştı.
 
Yerel yetkililer, Mogadişu'daki ilk saldırının, Somali Ulusal  İstihbarat Servisi (NİSA) binası yakınında, yeni açılan bir otelin önünde,  ikincisinin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir güvenlik kontrol  noktasında düzenlendiğini bildirmişti.
 
Bu arada güvenlik yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef alan  iki saldırının da geri püskürtüldüğünü, polis üniformalı 5 militanın ise olay  yerinde öldürüldüğünü açıklamıştı.
 
Terör örgütü Eş-Şebab, örgütün yayın organları aracılığıyla  saldırıları üstlendiğini duyurmuştu.
 
   
 

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