Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, biri ağır 5 Türk işçi yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır, 5 Türk sivil işçi yaralandı. Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
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- Somali'de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı! Çok sayıda yaralı var...
Somali'de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı! Çok sayıda yaralı var...
DHA | 02 Ocak 2021 Cumartesi - 12:23 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 13:14