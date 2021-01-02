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Somali'de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı! Çok sayıda yaralı var...

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 12:23 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 13:14

Somali'de yol yapım çalışması yürüten Türk işçilerine yönelik intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda 1'inin durumu ağır 5 işçinin yaralandığı aktarıldı.


Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, biri ağır 5 Türk işçi yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır, 5 Türk sivil işçi yaralandı. Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
 

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