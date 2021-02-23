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Somali'de şiddetli patlama!

23 Şubat 2021 Salı - 11:49 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 11:49

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.


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