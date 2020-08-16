Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Lido Plajı’nda bulunan Elite Otel’e bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından otele girmeye çalışan saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında Eş Şebab terör örgütü olduğu düşünülüyor.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Somali'de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
Somali'de otele bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İHA | 16 Ağustos 2020 Pazar - 19:20 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 19:20