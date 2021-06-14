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Soma davasıyla ilgili flaş gelişme!

DHA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 20:00 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 20:00

2014 yılında Soma'da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasında karar 16 Haziran Çarşamba günü açıklanacak.


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Soma maden maden faciası
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