SOLOTÜRK'ten İzmir semalarında gösteri uçuşu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Hava Kuvvetlerimizin @SOLOTURK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu…

İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99’uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.???? pic.twitter.com/DgRN2P4M4q