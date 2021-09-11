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SOLOTÜRK'ten İzmir semalarında gösteri uçuşu

11 Eylül 2021 Cumartesi - 23:27 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 23:27

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
 
"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

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Milli Savunma Bakanlığı SOLOTÜRK F-16
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