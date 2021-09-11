SOLOTÜRK'ten İzmir semalarında gösteri uçuşu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Hava Kuvvetlerimizin @SOLOTURK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99’uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.???? pic.twitter.com/DgRN2P4M4q