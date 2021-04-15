SOLOTÜRK 10 yaşında! F-16'yla tarih yazan Türk pilotlar!

Türkiye ve dünyada nefes kesen hava gösterilere imza atan, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi "SOLOTÜRK" 10 yaşında. SOLOTÜRK ekibi 10. yıl şerefine kapılarını sadece CNN TÜRK'e açtı. Fulya Öztürk, Hilmi Yaşa ve Alper Öztürk, Konya'ya ekibin her gün prova yaptığı üsse gitti, çok özel anlara tanıklık etti.

Onlar Hava Kuvvetleri’nin F-16 ile hava akrobasisi yapan pilotları. İzleyenlerin, o hareketleri nasıl yaptıklarına inanamadıgı, şaşırıp kaldığı, izlemeye doyamadığı gösteri ekibi SOLOTÜRK. 10 yıldır gökyüzünde tarih yazıyorlar. Aslında hepsi savaş pilotları. Aldıkları eğitimle SOLOTÜRK’e seçildiler.

Sadece gösteri yapmıyorlar, önemli harekatlarda jetleriyle hedefleri tam isabetle vuruyorlar. Binbaşı Emre Mert. Yüzbaşı Serdar Doğan. Ve SOLOTÜRK'ün sesi olan, o hava gösterilerini coşkulandıran yüzbaşı Bircan Biçer.

Ve istikamet gökyüzü. İlk prova uçuşu Yüzbaşı Serdar Doğan'ın. Doğan F-16'ın yanına geliyor son kontrolleri yapıyor. 9 askerden oluşan SOLOTÜRK’ün teknik ekibiyle jeti kontrol ediyor. Onlar her uçuştan sonra terliyor, sıvı kaybediyorlar, G basıncından dolayı yüzlerinin şekli değişiyor. İşleri zor ama, duyduğumuz gurur daha büyük diyorlar.

SOLOTÜRK, 10 yıl boyunca hem Türkiye'de hem dünyada yüzlerce hava gösterisine imza attı, ödüller aldı. Bizim için veda vakti geldiğindeyse tek bir duyguyla ayrılıyoruz: Gurur. Nice yıllara SOLOTÜRK 10. yılın kutlu olsun.