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Sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olmuştu! Yargıtay cezayı az buldu

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 11:18 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 11:23

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kesintisiz yol şerit çizisine rağmen sollama yaparak, bir kişinin ölüme neden olan sürücünün cezasının, "bilinçli taksir" hükümleri uygulanarak artırılmasına karar verdi.


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobil sürücüsü, devamlı yol  çizgisinin bulunduğu bölgede, önündeki motosikleti sollamak için sol şeride  geçti. Bu sırada dönmek için manevra yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin  çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını  kaybetti.
 
Kaza nedeniyle açılan davada, Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi, otomobil  sürücüsünü, "taksirle öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırdı.
 
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel  mahkemenin kararını bozdu.
 
Sollama yasağına işaret eden kesintisiz yol şerit çizgilerine rağmen  sollamaya çıkarak kazaya sebebiyet veren sürücünün, bilinçli taksirle hareket  ettiği sonucuna ulaşan Daire, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi  uygulanmayarak cezada artırım yapılmamasını bozma gerekçesi saydı.
 
Bilinçli taksire ilişkin TCK'nin 22/3. maddesi, "Kişinin öngördüğü  neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir  vardır, bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar  artırılır." hükmünü içeriyor.

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Yargıtay Sollama yasağı yol
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