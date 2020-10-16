Dizi sezonunun başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarına yeni diziler başlıyor. Uzun süredir beklenen yapımların başında da Sol Yanım dizisi geliyor. Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in oynadığı yeni dizi Sol Yanım izleyici ile buluşacak. Peki, Sol Yanım dizisi ne zaman başlıyor? Sol yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım dizisi konusu ne? İşte Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar...

Merakla beklenilen Sol Yanım dizi si televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in oynadığı yeni dizi Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, Sol Yanım dizisi ne zaman başlıyor? Sol yanım dizisi oyuncuları kim? Sol Yanım dizisi konusu ne? İşte Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar...

SOL YANIM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzun süredir heyecanla beklenilen yapımlardan olan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Cansel Elçin, Defne Samyeli, Deniz Barut, Esra Bezen Bilgin ve Emre Bey yer alıyor. Merakla beklenilen dizi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkarken hangi gün yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yapımcılığını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosunu ise, pek çok önemli dizinin senaristliğini gerçekleştiren Melis Civelek yazıyor.

SOL YANIM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sol Yanım dizisi, geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alıyor.

Hikayede; zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra ufak bir mahallede yeni hayatlarına alışmaya çalışan anne ve kızının sırları ile Kutlusoy Ailesi'nin sırlarının birbirine düğümlenmesi yer alıyor. Bir yanda tek başına hayatı öğrenen Serra, diğer yanında ise olağanüstü zenginliğin içinde hesaplara ve sırlara boğulmuş Kutlusoy ailesinin veliahtı Selim…

Aşkların tesadüflere, tesadüflerin aşklara kapı araladığı bu hikayede; hem çözülmesi gereken düğümler hem de her düğümde ortaya çıkan yeni sırlar var. Sol Yanım, geleceğin pek çok yıldız adayı genç oyuncularının yanı sıra, göz kamaştırıcı mekanları, arabaları ve kostümleri ile de ekrana damga vuracak.

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker.