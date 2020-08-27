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Şoke eden olay! Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı
Kars'ta, dün hava karardıktan sonra ortaya çıkan karasinekler, hayatı olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi. Şaşkına dönen esnaf, iş yerlerini basan sineklerden kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Kimi dezenfektanla kimileri hortumla su tutup, kimileri de üzerlik bitkisi yakarak, dumanıyla sineklerden kurtulmaya çalıştı.
Kazım Paşa Caddesi'nde, hava karardıktan sonra ortaya çıkan sinekler, esnafa zor anlar yaşattı. İş yerlerinin camlarına konan binlerce sinek, vatandaşları da alarma geçirdi.