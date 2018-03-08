Şoke eden itiraf: Putin'in silahlarına karşı koyamayız

ABD Senatosu'na hitap eden Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) iki numaralı ismi Rood'a ABD füze savunma sistemlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında açıkladığı yeni nesil silahlara karşı koyup koyamayacağı soruldu.



Sistemin bu amaçla geliştirilmediğini savunan Rood, "ABD'nin füze savunma sistemi, geliştirildiği ve şu ana dek konuşlandırıldığı durumda bulunuyor. Bu sistem, Rusya ve Çin'in stratejik cephaneliğini yok edecek imkanlara sahip değil" ifadelerini kullandı.



Rusya, ABD füze savunma sistemindeki önleme füzelerinin saldırı amaçlı olarak yeniden donatılabileceğini belirtmişti.



Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söylemişti.

(Sputnik)