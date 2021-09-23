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Şoke eden iddia: "Selin Ciğerci, İngiltere'de evlendi"

23 Eylül 2021 Perşembe - 10:23 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 10:23

Futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci çifti, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmışlardı. Sosyal medya fenomeninin yaklaşık bir sene önce Türk asıllı bir İngiliz vatandaşıyla İngiltere’de evlendiği öne sürüldü.


Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde tek celsede boşanmışlardı. Onur Akay, katıldığı bir programda Selin Ciğerci hakkında şoke eden iddialar ortaya attı.
 
"SELİN CİĞERCİ, İNGİLTERE’DE EVLENDİ"
 
Akay, geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, geçen sene bir Türk asıllı İngiliz vatandaşı ile İngiltere'de evlendiğini açıkladı. Gökhan Çıra'nın boşandıktan bir gün sonra bir kadınla çekilmiş fotoğrafını da yayınlayan Onur Akay, aslında bu boşanmanın aldatma nedeni ile değil, Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anneden çocuğu olduğu için gerçekleştiğini dile getirdi.
 
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR"
 
Canlı yayında bu olayı Deniz Akkaya'nın da bildiğini ve belgelerini gördüğünü dile getiren Onur Akay, "Aslında Selin Ciğerci bir şekilde aldatmış gibi görülüyor. Ben onlara yakın kişilerden bu konuyu çok uzun süre araştırdım. Anlaşmalı bir şekilde boşanmalarının tek sebebi Selin Ciğerci'nin Türkiye'de yasal olmayan taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olmak istemesi. İngiltere'de bir anne ayarlamış geçen sene ve anneyi bulduktan sonrada Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı ile evlenmiş Selin Ciğerci. Çocuk da hatta doğmuş." ifadelerini kullandı.

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