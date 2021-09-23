Şoke eden iddia: "Selin Ciğerci, İngiltere'de evlendi"

Futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci çifti, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde boşanmışlardı. Sosyal medya fenomeninin yaklaşık bir sene önce Türk asıllı bir İngiliz vatandaşıyla İngiltere’de evlendiği öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde tek celsede boşanmışlardı. Onur Akay, katıldığı bir programda Selin Ciğerci hakkında şoke eden iddialar ortaya attı.

Akay, geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, geçen sene bir Türk asıllı İngiliz vatandaşı ile İngiltere'de evlendiğini açıkladı. Gökhan Çıra'nın boşandıktan bir gün sonra bir kadınla çekilmiş fotoğrafını da yayınlayan Onur Akay, aslında bu boşanmanın aldatma nedeni ile değil, Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anneden çocuğu olduğu için gerçekleştiğini dile getirdi.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR"