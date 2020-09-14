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Şoke eden görüntüler! Etrafını sarıp yüzüstü yere yatırdılar!
Önce etrafını sardılar sonra ise üstü çıplak olan adamı yüzüstü bir şekilde yere yuvarladılar. Yoldan geçenler otomobillerini kenara çekip olayları dehşet içinde kameraya almaya başladılar. Dün akşam üzeri saat 16.10 sularında meydana gelen olay, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından manşetlere taşındı ve dünyayı ayağa kaldırdı. İşte şoke edici olayın detayları ve son dakika haberinin perde arkası...