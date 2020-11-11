Sokakta sigara içme yasağı olan iller 15 oldu! Hangi illerde nerelerde maske indirip sigara içmek yasak?

Covid-19 önlemlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bazı alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Valilikler salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak uygulanacak sigara tedbiri alındığını bildirdi. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken yeni tedbirler devreye girdi. Bursa ve Isparta'dan sonra Balıkesir'de de sokakta sigara içmek yasaklandı. Böylece açık alanlarda sigara içmenin yasak olduğu il sayısı 12'ye yükseldi. Maske indirip sigara içmek hangi illerde yasak? İşte Sigara içme yasağı olan iller…

Corona salgını tedbirleri kapsamında illerin İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı illerde park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına ve açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi. Hangi illerde nerelerde maske indirip sigara içmek yasak? Sokakta sigara içme yasağı olan iller…

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER

BALIKESİR SİGARA İÇME YASAĞI

Balıkesir Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. Kararlara göre; sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların da saat 14.00'den sonra pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde kamuya açık alanlarda yürürken sigara içilmesine yasak getirildi. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 14.00'ten sonra toplu taşıma araçlarını kullanması ve pazar yerlerine girişi kısıtlandı.

BURSA SİGARA İÇME YASAĞI

Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Bursa genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek, bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

SAKARYA SİGARA İÇME YASAĞI

Sakarya valiliği de sigara kullananların maskelerini indirdiğinin tespit edildiğini belirterek 12 Kasım itibariyle tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilik, pazarların giriş-çıkışlarındaki denetimde maske ve ateş kontrolü yapılacağını aktardı.

MUŞ SİGARA İÇME YASAĞI

Muş’ta cadde, sokak, meydan, park ve bahçelerde sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanılması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yeni kararı, valilik tarafından duyuruldu.

KÜTAHYA SİGARA İÇME YASAĞI

Salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak uygulanacak bu tedbiri duyuran valiliğin, il genelinde 1 Haziran’dan itibaren maske takma zorunluluğu olduğu anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Buna göre kamuya açık alanda sigara içmek yasaklanırken, kurala uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza verilecek.

“Bazı vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğunu toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda sigara içme bahanesiyle ihlal ettiği görülmektedir. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Asım Gündüz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı, Sevgi Yolu ve Saman Pazarı’nda maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, ayrıca, iş yeri ve cami önleri, pazar yerleri, hastane bahçeleri, parklar ile otobüs ve servis duraklarında da toplum sağlığını korumak ve bulaşa sebep olunmaması amacıyla sigara içilmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Karara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

GİRESUN SİGARA İÇME YASAĞI

Giresun’da cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

AA’nın haberine göre Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül’de vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Toplantıda kent genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğu gerekçesiyle yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Yasağa uymayana ceza

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.

Ayrıca, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

ESKİŞEHİR SİGARA İÇME YASAĞI

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda, corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda şu kararlar alındı:

Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı.

İlçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

KOCAELİ SİGARA İÇMEK YASAĞI

Yasak, kent genelindeki işlek caddeler, pazar yerleri, otobüs durakları ve sıraya girilmesi gereken yerler gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri kapsıyor.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; koronavirüs salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla maske kullanımı ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesini engellemek için karar aldı.

Yasak bugün başladı

Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, 11 Kasım gününden itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

Cezası var

Yasağa uymayan kişiler hakkında idari para cezası uygulanıp, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacak.

ISPARTA SİGARA İÇME YASAĞI

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, en yoğun caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Yeni kararları açıklayan Vali Seymenoğlu, 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.00- 16.00 saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verildiğini ancak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile meslek odaları başkanlarının bunların dışında olduğunu kaydetti.



Vatandaşların kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve AVM'lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılması, 'riskli' görülenlerin içeri alınmaması ve kolluk kuvvetine bildirilmesine karar verildiğini aktaran Vali Seymenoğlu, şunları kaydetti:



"İl giriş- çıkışlarında tüm araçlarda seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, ilimiz Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık- kapalı otobüs durakları ile yeme- içme yerlerinin önlerinde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına; çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil ayrı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine; iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına karar verildi."

KAHRAMANMARAŞ SİGARA İÇME YASAĞI

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, park gibi ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park gibi kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

ORDU SİGARA İÇME YASAĞI

ORDU’da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında, sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından polis ve bekçiler denetimlere başladı.

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Altınordu ilçe merkezinde kalabalık alanlar olan Süleyman Felek, Sırrı Paşa, İsmet Paşa Caddeleri ve sahil bandında, koronavirüs salgınının önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Bunun üzerine polis ve bekçiler caddelerde denetimde bulunarak, vatandaşları uyarıyor. Yasaklara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası uygulanarak, kanunun ilgili maddeleri gereğince de işlem yapılacağı belirtildi.

Yasak kararının uygulanmaya başladığı ilk günde ise vatandaşların caddelerde maskelerini düzgün taktığı ve yasak olan yerlerde sigara içmediği de gözlendi.

Yasağın olumlu olduğunu belirten Mustafa Kemal Poyraz, Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, “Caddede yürürken maske kullanmaya maalesef yeterince özen gösterilmiyor, zaten bu kararda bu nedenle alınmış. Cezalar caydırıcı olabilir ama bu kurallara hepimiz pandemi boyunca uymalıyız, dikkatli olmalıyız” dedi.

EsnafTan Osman Pak ise, uygulamanın güzel olduğunu, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

KASTAMONU SİGARA İÇME YASAĞI

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan kurul sigara içmenin doğru şekilde maske takılmasını engellediği gerekçesi ile meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesini yasakladı. Denizli'de bundan sonra banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda sigara içilemeyecek.

Kurul ayrıca HES kodu uygulamasının yaygınlaştırılarak özel işletmelerce ve öğrenci servislerinde kullanılmasına karar verdi. Kış şartları nedeniyle kapalı alanlarda oluşacak yoğunluklar nedeniyle okullar ve büyük işletmelerde havalandırma sistemlerinin önemine ilişkin bilgilendirme yapılması da kararlaştırıldı.

ERZİNCAN SİGARA İÇME YASAĞI

Erzincan Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda yeni önlemler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde ayrıca Ordu Caddesi üzeri Eski Mit Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağı'ndan, Fevzipaşa Caddesi üzeri Eski Terminal Kavşağı'na kadar maske kullanımını ihlal ederek/maskeyi aşağı indirerek, yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

SİNOP SİGARA İÇME YASAĞI

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.

Salgınla mücadelenin aralıksız ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu kapsamda halkın yoğun bulunduğu ve sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, toplu taşıma durakları ve fatura ödeme noktaları gibi alanlar ile semt pazarlarında sigara içilmemesine, sosyal mesafenin korunmasına ve maskenin burun altına indirilmemesine karar verilmiştir.”

Açıklamada, tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince haklarında adli işlem yapılacağı ifade edildi.