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Sokakta rezalet görüntüler! Genç kadının etrafını sarıp...

DHA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 20:17 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 20:17

İngiltere'de kadınlar arasındaki sözlü tartışmanın tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmesinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.


Olay, İngiltere’nin West Midlands bölgesinin Coventry şehrinde meydana geldi. Bisikletli bir kadın ile caddedeki başka bir kadın arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
 
Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, duraktaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bisikletli kadının, caddedeki yürüyen kadını otobüse doğru savurması üzerine savrulan kadının arkadaşları bir anda bisikletli kadının etrafını sardı.
 
Dört kadının birbirine girdiği kavga sosyal medyada viral oldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, kavganın nedenin ise henüz bilinmiyor.

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