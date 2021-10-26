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Sokakta göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu!

Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA) |  26 Ekim 2021 Salı - 15:45 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 15:45

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Hülya Arsever (39), sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında bir tabanca da bulunan Arsever'in, intihar ettiği üzerinde duruluyor.


Olay, saat 12.30 sıralarında Eğirdir Adayolu Caddesi'nde otogar yakınındaki otobüs yazıhanesi yanında meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde cansız bedenini buldu.
 
Sağlık ekipleri, Arsever'in cansız bedenini morga kaldırdı. Arsever'in yanında ayrıca bir tabanca da bulundu. 
 
Mahalle halkı, Arsever'in otogar civarında bir süre dolaştığını, ardından silah sesi duyduklarını söyledi.
 
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Hayatını kaybeden Arsever'i tanıdığını belirten Recep Çevikçelik, "Hanım, aile dostum, ağabeyim diyeceğim kişinin eşiydi. Cevizin kabuğunu doldurmayacak bir nedenle bu oldu" dedi. Arsever'in, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girdiği ileri sürüldü. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Isparta Eğirdir Hülya Arsever
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