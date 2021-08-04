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Sokakta akrabalar arasında silahlı kavga! 4 yaralı

Veysel TİMDU- Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:32 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:32

Esenyurt'ta, akrabalar arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.


Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yaşadıkları trafik kazası nedeni ile tutanak tutup daha sonra para konusunda anlaşamayan akrabalar arasında tartışma yaşandı.
 
Para konusunda uzlaşmak isteyen akrabalar, kıraathanede bir araya geldi. Akrabalar arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kıraathanenin dışına taşan kavgada, Bilal İ. yanında getirdiği tabanca ile tartıştığı kişilere ateş etmeye başladı.
 
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Kavgada Kemal Ç., Kadir Ç., Bilal İ. ve olayla ilgisi olmayan Abdulselam K., tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. 
 
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Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırganların kimliği tespit etti. Olaya karışan 8 şüpheli, yakalanarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
 
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Esenyurt silahlı kavga kavga
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